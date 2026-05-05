Maczfit Oficjalnym Partnerem Reprezentacji Polski w Piłce Siatkowej
Maczfit, jeden z liderów cateringu dietetycznego, został Oficjalnym Partnerem Reprezentacji Polski w Piłce Siatkowej. Na mocy umowy zawartej z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej (PZPS) firma będzie wspierać kadrę narodową kobiet i mężczyzn w latach 2026-2028, pełniąc rolę Oficjalnego dostawcy jedzenia dla Polskiej Siatkówki. Współpracę oficjalnie ogłoszono 5 maja br. podczas zgrupowania reprezentacji Polski w Spale.
2026-05-05, 17:17

Współpraca Maczfit i PZPS przypada na wyjątkowo intensywny i ważny dla zawodników oraz kibiców cykl sportowy. W tym czasie rozegrane zostaną najważniejsze wydarzenia światowej i europejskiej siatkówki, w tym Mistrzostwa Europy 2026, Mistrzostwa Świata 2027, których gospodarzem będzie Polska, a także wieńczące czteroletni cykl przygotowań Igrzyska Olimpijskie w 2028 roku oraz kolejne Mistrzostwa Europy. Każdego roku reprezentacje będą również rywalizować w Siatkarskiej Lidze Narodów (VNL).

W tym wymagającym okresie Maczfit będzie aktywnie wspierał reprezentantki i reprezentantów Polski poprzez tworzenie rozwiązań odpowiadających na potrzeby sportowców funkcjonujących na najwyższym poziomie. Partnerstwo ma charakter długofalowy - potrwa do 2028 roku i opiera się na wspólnych wartościach: jakości, konsekwencji oraz dążeniu do osiągania najlepszych wyników.

- Siatkówka to jedna z najważniejszych i najbardziej emocjonujących dyscyplin sportowych w Polsce, a reprezentacja narodowa od lat buduje wspólnotę wokół wartości takich jak konsekwencja, zespołowość i najwyższa jakość. To dokładnie te same fundamenty, na których rozwijamy Maczfit. W nadchodzących latach chcemy być wsparciem dla zawodniczek i zawodników w tym niezwykle wymagającym czasie, a jednocześnie tworzyć dla kibiców wartościowe i angażujące doświadczenia, które pozwolą im być jeszcze bliżej reprezentacji. To partnerstwo naturalnie łączy świat profesjonalnego sportu z codziennymi wyborami konsumentów – opierając się na jakości, zaufaniu i wspólnym dążeniu do osiągania najlepszych wyników – mówi Jakub Stefański, członek zarządu Maczfit.

- Z ogromną radością chciałbym przekazać, że do grona sponsorów reprezentacji Polski dołącza Maczfit. Bardzo cieszymy się z nawiązania współpracy, ponieważ Maczfit to marka, która nie tylko dynamicznie się rozwija, ale też realnie odpowiada na potrzeby zawodników. To jeden z liderów cateringu dietetycznego w Polsce, który wnosi doświadczenie w obszarze żywienia, szeroką ofertę oraz wsparcie dietetyczne, co udowadnia ich podejście do jakości i indywidualnych potrzeb – komentuje prezes PZPS Sebastian Świderski.

Z perspektywy kibiców współpraca przełoży się na szereg angażujących inicjatyw. Miłośnicy siatkówki będą mogli zobaczyć swoich ulubionych zawodników w nowych, nieoczywistych odsłonach – w materiałach wideo czy działaniach specjalnych, realizowanych wspólnie z Maczfit. Częścią tych działań będzie m.in. udział wybranych reprezentantek i reprezentantów w programie „Martin & Goście. Apetyt na życie”, w którym wspólnie z Martinem Gimenezem Castro, Head Chefem Maczfit, będą przygotowywać swoje ulubione dania. Dla kibiców przygotowane zostaną także konkursy i aktywacje, w których będzie można wygrać m.in. bilety na mecze reprezentacji Polski.

Partnerstwo otworzy także przestrzeń do dzielenia się codziennością sportowców, ich podejściem do regeneracji, przygotowania i stylu życia. Jednocześnie zawodniczki i zawodnicy zyskają dostęp do rozwiązań żywieniowych dopasowanych do rytmu intensywnych przygotowań i startów, co naturalnie wpisuje się w profesjonalne zaplecze współczesnego sportu.

W ramach umowy marka Maczfit będzie obecna m.in. na strojach reprezentacji oraz w przestrzeni meczowej podczas spotkań rozgrywanych w Polsce.

KONTAKT / AUTOR
Marta Trzepla
Senior Communication Manager
Monday Group
609051919
ZAŁĄCZNIKI
maczfit_pzps_partnerstwo.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Maczfit
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.