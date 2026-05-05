Maczfit Oficjalnym Partnerem Reprezentacji Polski w Piłce Siatkowej

Współpraca Maczfit i PZPS przypada na wyjątkowo intensywny i ważny dla zawodników oraz kibiców cykl sportowy. W tym czasie rozegrane zostaną najważniejsze wydarzenia światowej i europejskiej siatkówki, w tym Mistrzostwa Europy 2026, Mistrzostwa Świata 2027, których gospodarzem będzie Polska, a także wieńczące czteroletni cykl przygotowań Igrzyska Olimpijskie w 2028 roku oraz kolejne Mistrzostwa Europy. Każdego roku reprezentacje będą również rywalizować w Siatkarskiej Lidze Narodów (VNL).

W tym wymagającym okresie Maczfit będzie aktywnie wspierał reprezentantki i reprezentantów Polski poprzez tworzenie rozwiązań odpowiadających na potrzeby sportowców funkcjonujących na najwyższym poziomie. Partnerstwo ma charakter długofalowy - potrwa do 2028 roku i opiera się na wspólnych wartościach: jakości, konsekwencji oraz dążeniu do osiągania najlepszych wyników.

- Siatkówka to jedna z najważniejszych i najbardziej emocjonujących dyscyplin sportowych w Polsce, a reprezentacja narodowa od lat buduje wspólnotę wokół wartości takich jak konsekwencja, zespołowość i najwyższa jakość. To dokładnie te same fundamenty, na których rozwijamy Maczfit. W nadchodzących latach chcemy być wsparciem dla zawodniczek i zawodników w tym niezwykle wymagającym czasie, a jednocześnie tworzyć dla kibiców wartościowe i angażujące doświadczenia, które pozwolą im być jeszcze bliżej reprezentacji. To partnerstwo naturalnie łączy świat profesjonalnego sportu z codziennymi wyborami konsumentów – opierając się na jakości, zaufaniu i wspólnym dążeniu do osiągania najlepszych wyników – mówi Jakub Stefański, członek zarządu Maczfit.

- Z ogromną radością chciałbym przekazać, że do grona sponsorów reprezentacji Polski dołącza Maczfit. Bardzo cieszymy się z nawiązania współpracy, ponieważ Maczfit to marka, która nie tylko dynamicznie się rozwija, ale też realnie odpowiada na potrzeby zawodników. To jeden z liderów cateringu dietetycznego w Polsce, który wnosi doświadczenie w obszarze żywienia, szeroką ofertę oraz wsparcie dietetyczne, co udowadnia ich podejście do jakości i indywidualnych potrzeb – komentuje prezes PZPS Sebastian Świderski.

Z perspektywy kibiców współpraca przełoży się na szereg angażujących inicjatyw. Miłośnicy siatkówki będą mogli zobaczyć swoich ulubionych zawodników w nowych, nieoczywistych odsłonach – w materiałach wideo czy działaniach specjalnych, realizowanych wspólnie z Maczfit. Częścią tych działań będzie m.in. udział wybranych reprezentantek i reprezentantów w programie „Martin & Goście. Apetyt na życie”, w którym wspólnie z Martinem Gimenezem Castro, Head Chefem Maczfit, będą przygotowywać swoje ulubione dania. Dla kibiców przygotowane zostaną także konkursy i aktywacje, w których będzie można wygrać m.in. bilety na mecze reprezentacji Polski.

Partnerstwo otworzy także przestrzeń do dzielenia się codziennością sportowców, ich podejściem do regeneracji, przygotowania i stylu życia. Jednocześnie zawodniczki i zawodnicy zyskają dostęp do rozwiązań żywieniowych dopasowanych do rytmu intensywnych przygotowań i startów, co naturalnie wpisuje się w profesjonalne zaplecze współczesnego sportu.

W ramach umowy marka Maczfit będzie obecna m.in. na strojach reprezentacji oraz w przestrzeni meczowej podczas spotkań rozgrywanych w Polsce.